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Факти / Україна / Суспільство

Вадима Пристайка призначили послом України у Великій Британії

Президент України Володимир Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади посла України у Великій Британії і Північній Ірландії. Також вона більше не буде постійним представником України при Міжнародній морській організації.

На її місце призначили екс-віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка, йдеться в Указі №286/2020 від 20 липня.

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Галібаренко представляла Україну з 25 вересня 2015 року.

Наступним своїм Указом №288/2020 від 20 липня, президент призначив посла України у США Володимира Єльченка, повноважним представником України в Антигуа і Барбуді та на Ямайці за сумісництвом.

Хто такий Вадим Пристайко

Кадровий дипломат Вадим Пристайко обіймав посади заступника міністра закордонних справ, був послом України у Канаді та очолював місію України у НАТО.

Вадима Пристайка призначили послом України у Великій Британії

У травні 2019 року був заступником керівника Офісу президента, пізніше – міністром закордонних справ. Звільнений з посади 4 червня 2020 року.

Джерело: Офіс президента

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