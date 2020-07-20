20 липня в Україні зафіксовано 59 493 випадки коронавірусу. За останню добу виявили 651 особу з Covid-19, 13 померли, а 560 – одужали.

За весь час пандемії від хвороби вилікувались 31 439 пацієнтів, 1 498 – померли, 108 910 – мають підозру.

Найбільша кількість хворих на коронавірус у Львівській області – 8 115, Києві – 6 961, Чернівецькій області – 5 322, Рівненській – 5 144 та Закарпатській – 4 440.

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Найвищий рівень летальності спостерігається у Кіровоградській області – 4,8%, Черкаській – 4%, Харківській – 3,9%, Чернівецькій – 3,9% та Полтавській – 3,7%.

Загалом в Україні провели 881 997 досліджень методом ПЛР, 5 575 – за останню добу.

У Києві станом на 20 липня було виявлено 77 нових випадків коронавірусу. Загалом 6 961 особа хворіє Covid-19. До лікарні було госпіталізовано 15 осіб, решта перебувають на самоізоляції.

Найбільша кількість випадків коронавірусної інфекції виявили у Дарницькому районі — 18 хворих, Деснянському районі — 10, у Святошинському та Солом’янському районах — по 9.

Також у Києві з 21 липня відновлять свою роботу шість муніципальних дитячих санаторіїв. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що дітей вони почнуть приймати з 27 липня.

Серед санаторіїв, які відновлять роботу:

Орлятко (гастроентерологічний і ортопедичний профіль);

Лісова поляна (кардіоревматологічний профіль);

Ялинка (ендокринологічний профіль).

Усі заклади будуть заповнені лише на 50% з дотриманням протиепідемічних заходів безпеки.

У міжнародному аеропорті Одеса з 21 липня відкриється пункт збору аналізів для проведення ПЛР-тесту на коронавірус.

Ця послуга буде доступна для туристів, які прибувають з країн червоної зони і повинні дотримуватись самоізоляції тривалістю 14 дів.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна готова до другої хвилі коронавірусу.

– Ситуація зараз така, що ми повинні постійно бути напоготові, але не треба перебільшувати реакції. Сьогодні немає критичних спалахів або якихось червоних точок, пов’язаних з поширенням коронавірусної інфекції в країні, – сказав він.

Також очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що кількість тестів щодня збільшується. Також вже майже три тижні зберігається приблизно однаковий рівень показників щодо виявлення підозр і заражень.

20 липня в Україні зафіксували 651 новий випадок коронавірусу. Загалом хворіють 59 493 особи. За останню добу 13 людей померли від ускладнень, спричинених Covid-19.