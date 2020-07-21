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Факти / Україна

73 за добу: у Києві поступово зменшується кількість хворих на Covid-19

Станом на ранок 21 липня у Києві зафіксовано 7 034 випадки коронавірусу, за добу захворіло ще 73 киянина.

Вже кілька днів поспіль добовий приріст інфікованих йде на спад.

Від ускладнень, викликаних Covid-19 померло 128 осіб. За добу жоден пацієнт не помер.

Водночас одужало за добу 68 хворих, а загалом – 2 455.

Читайте: В Україні зменшується добовий приріст інфікованих коронавірусом

Коронавірус 20 липня

Для порівняння, 20 липня коронавірус у Києві зафіксували у 6 961 людини. За останню добу захворіло 77 осіб. Найбільше нових випадків зафіксували у Дарницькому та Деснянському районах.

Водночас видужав від хвороби 21 киянин. Всього за весь час пандемії коронавірус побороли 2 387 осіб.

Фото: Dreamstime

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