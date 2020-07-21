Курс долара на 21 липня здорожчав до максимуму від початку квітня нинішнього року.

На сьогодні Національний банк України встановив курс іноземної валюти 27,60 грн/$1, послабивши курс української валюти на 24 копійки порівняно з попереднім днем.

Євро також здорожчало, але суттєвіше – на 33 копійки. Курс цієї валюти НБУ встановив на рівні 31,59 грн/€1.

Курс валют в Україні на 21.07:

$1 – 27,60 грн;

€1 – 30,59 грн;

1 польський злотий – 7,081 грн;

10 російських рублів – 3,85 грн.

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Причини стрибка курсу долара

20 липня в Україні долар різко зріс, у деяких обмінниках валюту продавали за курсом 27,8 грн/1$.

Напругу на ринку створило те, що 17 липня НБУ не вийшов із інтервенцією, пояснив Фактам ICTV експерт Олег Пендзин.

Крім того, зростання курсу долара могло спровокувати виведення коштів за кордон різними видами бізнесу.