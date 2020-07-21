14:43 -

У міжнародному аеропорту Одеса з 21 липня відкриється пункт збору аналізів для проведення ПЛР-тестування на коронавірус.

– Дана послуга буде корисна для мандрівників, які прибувають з країн червоної зони і змушені дотримуватися 14-денну самоізоляції. Збір аналізів проводитиметься в медпункті аеропорту; функціонувати – під час міжнародних рейсів, а також рейсів з аеропорту Бориспіль, – йдеться в повідомленні.

При негативному результаті мандрівники зможуть через 24-48 робочих годин (в залежності від часу здачі аналізів) завершити самоізоляцію.

– Це обумовлено тим, що протягом цього часу лабораторія вносить результат тестування в електронну систему Центру громадського здоров’я України. Дані автоматично синхронізуються з сервісом Дій вдома, який повідомляє пасажира про можливість припинення самоізоляції, – йдеться в повідомленні.