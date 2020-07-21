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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

Станом на 21 липня, в Україні за добу виявили коронавірус у 673 людей. Загалом у країні вже 60 166 випадків зараження.

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09:44 - 21 липня

У Києві вже кілька днів поспіль добовий приріст інфікованих йде на спад, за добу на коронавірус захворіло ще 73 киянина.

Водночас у місті підтвердили 7 034 випадки інфікування.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 128 осіб.

Одужати вдалося 2 455 мешканцям міста.

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09:35 - 21 липня

Найгірша ситуація з коронавірусом у трьох регіонах країни.

Найбільшу кількість випадків інфікування станом на 21 липня підтвердили у Львівській (8 229 випадків), Чернівецькій (5 363 випадки) та Рівненській (5 183 випадки) областях.

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08:45 - 21 липня

21 липня в Україні коронавірус підтвердили у 60 166 осіб.

За останню добу – 673 нових випадки.

За час пандемії померли від вірусу 1 518 осіб, одужали – 32 199 українців.

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21:14 - 20 липня

У Шевченківському районному суді Києва Covid-19 виявили у працівника.

– Повідомляємо учасників судових засідань та відвідувачів суду, що у одного з працівників Шевченківського районного суду міста Києва підтверджено діагноз Covid -19. Працівників, які безпосередньо контактували з хворим, відправлено на самоізоляцію, з їх наступним тестуванням на Covid-19, – йдеться у повідомленні прес-служби суду в Facebook.

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19:27 - 20 липня

Посольство України у Греції роз`яснило умови в`їзду українських громадян до Греції з особистих причин чи професійної необхідності в умовах карантинних обмежень.

Нині громадяни України не включені до списку країн, громадянам яких дозволено в’їзд до Греції.

Зокрема, підставою для клопотання щодо в’їзду з професійної причини є наявність листа від грецької або міжнародної бізнес-структури з обґрунтованим поясненням необхідності такої поїздки (підписання або виконання контракту, виконання контрактових зобов’язань, інші важливі ділові питання, вирішення яких не може бути відкладене).

Підстава для в’їзду з особистих причин має стосуватися виключно членів родини (близьких рідних).

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14:43 - 20 липня

У міжнародному аеропорту Одеса з 21 липня відкриється пункт збору аналізів для проведення ПЛР-тестування на коронавірус.

– Дана послуга буде корисна для мандрівників, які прибувають з країн червоної зони і змушені дотримуватися 14-денну самоізоляції. Збір аналізів проводитиметься в медпункті аеропорту; функціонувати – під час міжнародних рейсів, а також рейсів з аеропорту Бориспіль, – йдеться в повідомленні.

При негативному результаті мандрівники зможуть через 24-48 робочих годин (в залежності від часу здачі аналізів) завершити самоізоляцію.

– Це обумовлено тим, що протягом цього часу лабораторія вносить результат тестування в електронну систему Центру громадського здоров’я України. Дані автоматично синхронізуються з сервісом Дій вдома, який повідомляє пасажира про можливість припинення самоізоляції, – йдеться в повідомленні.

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11:28 - 20 липня

За минулу добу в ЗСУ зареєстровано два нових випадки захворювання коронавірусом.

З них один військовослужбовець перебуває на лікуванні в Конотопській ЦРЛ. Стан пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.

Інший військовослужбовець (Волинська область) перебуває на лікуванні в будинку під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього в ЗСУ хворіє 140 осіб. Одужали за період пандемії 518 осіб, летальних випадків – п’ять.

На ізоляції знаходиться 295 осіб.

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11:26 - 20 липня

20 липня коронавірус у Києві зафіксували у 6 961 людини.

За останню добу захворіло 77 осіб.

Серед хворих:

  • 36 жінок у віці від 18 до 82 років;
  • 38 чоловіків віком від 18 до 76 років;
  • три дівчинки у віці трьох, семи і 12 років.

За добу до лікарень міста госпіталізували 15 осіб, решта – перебувають на самоізоляції.

Найбільше нових випадків захворювання коронавірусом зафіксували в таких районах міста:

  • Дарницький – 18 осіб
  • Деснянському – 10 осіб;
  • Святошенський і Солом’янський – по дев’ять осіб;

Водночас видужав від хвороби 21 киянин. Всього за весь час пандемії коронавірус побороли 2 387 осіб.

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09:15 - 20 липня

Станом на 20 липня в Україні зафіксували 59 493 випадки коронавірусної інфекції. За минулу добу – 651 випадок зараження, 13 людей померли від ускладнень викликаних Covid-19.

560 пацієнтів одужали за останню добу.

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20:39 - 19 липня

У Бердянську Запорізької області на підстанції швидкої медичної допомоги на COVID-19 захворіли 10 медиків.

Про це повідомляється на сторінці Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

– Станом на 19 липня захворювання підтвердилось у 10 працівників методом ПЛР, – йдеться у повідомленні.

У Центрі уточнили, що п’ять працівників клінічних проявів не мають, в решти – нежить та субфебрильна температура.

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