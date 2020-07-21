У Києві 21 липня зафіксували 73 нових випадки коронавірусу.

Сьогодні у столиці вже 7 034 підтверджених хворих з Covid-19.

Хто захворів за останню добу:

27 жінок віком від 19 до 68 років;

38 чоловiкiв віком від 18 до 60 років;

5 дівчаток від 2 до 7 років і 3 хлопчики від 4 до 8 років.

До лікарень столиці госпіталізували 3 пацієнтів, решта – на самоізоляції.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Голосіївський – 560;

Дарницький – 1 158;

Деснянський – 870;

Дніпровський – 817;

Оболонський – 603;

Печерський – 706;

Подільський – 467;

Святошинський – 598;

Солом’янський – 646;

Шевченківський – 609.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 21 липня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 21 липня, захворювання підтвердили у 673 людей.

За час пандемії захворіли 60 166 українців. За минулу добу 20 людей померли від ускладнень викликаних Covid-19, 760 пацієнтів одужали.