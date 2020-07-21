У Києві 21 липня зафіксували 73 нових випадки коронавірусу.
Сьогодні у столиці вже 7 034 підтверджених хворих з Covid-19.
Хто захворів за останню добу:
- 27 жінок віком від 19 до 68 років;
- 38 чоловiкiв віком від 18 до 60 років;
- 5 дівчаток від 2 до 7 років і 3 хлопчики від 4 до 8 років.
До лікарень столиці госпіталізували 3 пацієнтів, решта – на самоізоляції.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Голосіївський – 560;
- Дарницький – 1 158;
- Деснянський – 870;
- Дніпровський – 817;
- Оболонський – 603;
- Печерський – 706;
- Подільський – 467;
- Святошинський – 598;
- Солом’янський – 646;
- Шевченківський – 609.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 21 липня
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 21 липня, захворювання підтвердили у 673 людей.
За час пандемії захворіли 60 166 українців. За минулу добу 20 людей померли від ускладнень викликаних Covid-19, 760 пацієнтів одужали.