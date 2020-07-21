Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів, як планує провести літній відпочинок. Каже, що збирається їхати на море.

– Я ще не визначився куди, адже карантинні норми змінюються постійно, тому наразі не зрозуміло.

Одна з основних складностей – логістика, адже поїхати кудись з шістьма дітьми складно. Нещодавно у нардепа народилось двоє близнюків.

– Виявилось, коли у вас група більше, ніж з шести людей, не можна бронювати квитки через інтернет. Там діє складна процедура.

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Наразі Арахамія розглядає два варіанти – Туреччина, якщо буде відкрита, та Україна – Арабатська стрілка.

– Там є море, яке підходить для дітей, – пояснив нардеп.

А от голова Верховної Ради Дмитро Разумков не збирається у відпустку, а працюватиме у Києві. Каже, можливо на кілька днів піде, але це точно буде подорож Україною. За кордон не збирається.