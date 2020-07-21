В Одесі якість води у морі не відповідає нормативним вимогам та санітарно-мікробіологічним вимогам.

Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України провів лабораторні дослідження води, проби були відібрані 6 липня 2020 року.

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– ДУ Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України проведено лабораторні дослідження морської води, проби якої відібрані 6 липня 2020 року в усіх визначених контрольних точках Одеси. За результатами досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам в усіх точках.

Наразі рекомендовано утриматись від купання на таких пляжах:

Лузанівка;

Аркадія;

Молода Гвардія;

Ланжерон;

Відрада;

Дельфін;

10 ст. Великого фонтану;

13 ст. Великого фонтану;

16 ст. Великого фонтану.

У рамках послаблення карантину пляжі в Одесі відкрили ще 19 травня. Проте 22 червня влада міста ухвалила рішення відправляти на берег моря спеціальні рейдові групи, які стежитимуть за виконанням протиепідемічних правил відпочивальниками.

Головне правило перебування на пляжі в умовах поширення коронавірусу – тримати соціальну дистанцію в 1,5 м. У МОЗ дозволили не одягати на пляжі маску, якщо перше правило, яке ми згадали, буде виконано.

Джерело: Одеська міська рада