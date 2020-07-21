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Факти / Україна

Перша домовленість з луцьким терористом: заручникам передали воду

Луцький терорист дозволив передати воду для людей, яких він взяв у заручники в автобусі вранці 21 липня.

– Максим Кривош дав можливість поліції передати упаковки води, – повідомив заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко в Facebook.

Воду заручникам передав перший заступник Національної поліції Євген Коваль.

Раніше Геращенко повідомив, що зловмисник не дає можливості передати заручникам воду і продукти харчування, а також вийти людям з природної потреби.

Читайте: Захоплення заручників у Луцьку: всі подробиці, відомі наразі

Що відомо про захоплення заручників у Луцьку

Захоплення заручників у Луцьку сталося вранці 21 липня на Театральній площі в центрі міста.

Житель Дубно на Рівненщині Максим Кривошей зайшов до автобуса, в якому перебувають близько 20 людей, і заявив, що він озброєний і має із собою вибухівку.

Ближче до вечора зловмисник обстріляв безпілотник СБУ і викинув з автобуса предмет, який вибухнув. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

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