Луцький терорист дозволив передати воду для людей, яких він взяв у заручники в автобусі вранці 21 липня.

– Максим Кривош дав можливість поліції передати упаковки води, – повідомив заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко в Facebook.

Воду заручникам передав перший заступник Національної поліції Євген Коваль.

Раніше Геращенко повідомив, що зловмисник не дає можливості передати заручникам воду і продукти харчування, а також вийти людям з природної потреби.

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Що відомо про захоплення заручників у Луцьку

Захоплення заручників у Луцьку сталося вранці 21 липня на Театральній площі в центрі міста.

Житель Дубно на Рівненщині Максим Кривошей зайшов до автобуса, в якому перебувають близько 20 людей, і заявив, що він озброєний і має із собою вибухівку.

Ближче до вечора зловмисник обстріляв безпілотник СБУ і викинув з автобуса предмет, який вибухнув. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.