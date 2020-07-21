Погода в Україні на сьогодні - 21 липня 2020

Згідно з прогнозом погоди, 21 липня в Україні опади очікуються на заході та в Чернігівській області, температура до +32°.

На заході вдень пройдуть дощі з грозами, температура вночі до +16°, вдень до +28°.

Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +20°, вдень до +32°.

На сході України опадів не прогнозують. Температура вночі до +14°, вдень до +29°.

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У північних областях хмарно з проясненнями. Дощі з грозами вдень очікуються у Чернігівській області. Температура вночі до +15°, вдень до +28°.

У центрі без опадів, температура вночі до +12°, вдень до +32°.

Погода в Києві 21 липня буде сонячною, температура вдень до +28°.

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Якою буде погода наприкінці липня

Погода наприкінці липня, згідно з прогнозом синоптиків, буде часом дощовою.

Сухо буде шість днів – 22, 23, 24, 27, 28 і 31 липня.