Глава МВС Арсен Аваков назвав затриманого в Луцьку терориста психічно невріноваженою людиною, “яка намалювала у голові свій світ і помсту йому”.

Аваков також заявив, що зловмисник Максим Кривош планував злочин і у нього були спільники. Одного з них вже затримали у Харкові.

Зі свого боку заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що Кривошу проведуть психічну експертизу і оберуть йому запобіжний захід.

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Як затримали терориста

Чоловік, який більше 12 годин утримував заручників в автобусі у Луцьку, сам здався правоохоронцям.

Після того, як з автобуса вийшли усі заручники, силовики розпочали штурм. Було чутно вибух і постріли.

Терористом виявився житель Дубно на Рівненщині Кривош Максим Степанович.