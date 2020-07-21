PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Придумав свій світ і помсту йому: в МВС сказали, що буде з луцьким терористом

Глава МВС Арсен Аваков назвав затриманого в Луцьку терориста психічно невріноваженою людиною, “яка намалювала у голові свій світ і помсту йому”.

Аваков також заявив, що зловмисник Максим Кривош планував злочин і у нього були спільники. Одного з них вже затримали у Харкові.

Зі свого боку заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що Кривошу проведуть психічну експертизу і оберуть йому запобіжний захід.

Читайте: Захоплення заручників у Луцьку: всі подробиці, відомі наразі

Як затримали терориста

Чоловік, який більше 12 годин утримував заручників в автобусі у Луцьку, сам здався правоохоронцям.

Після того, як з автобуса вийшли усі заручники, силовики розпочали штурм. Було чутно вибух і постріли.

Терористом виявився житель Дубно на Рівненщині Кривош Максим Степанович.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка