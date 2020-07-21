Стрілянина в Луцьку: Геращенко про ситуацію із заручниками в Луцьку

Стрілянину і захоплення заручників в Луцьку влаштував Максим Плохой. Він о 9.25 21 липня самостійно подзвонив у поліцію.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Він додав, що поки переговори зі злочинцем тривають.
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– Правоохоронці роблять все необхідне для того щоб ця кризова ситуація завершилася звільненням заручників. До Луцька для координації дій терміново вилетів глава МВС Арсен Аваков, – розповів Геращенко.
У мережі під авторством Максим Плохой є книга Філософія Злочинця, яка описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.
Захоплення заручників у Луцьку
У Луцьку на Театральному майдані невідомий чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса та повідомив про замінування транспорту.
Правопорушник має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю.