Стрілянина в Луцьку: Геращенко про ситуацію із заручниками в Луцьку

Стрілянину і захоплення заручників в Луцьку влаштував Максим Плохой. Він о 9.25 21 липня самостійно подзвонив у поліцію.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що поки переговори зі злочинцем тривають.

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– Правоохоронці роблять все необхідне для того щоб ця кризова ситуація завершилася звільненням заручників. До Луцька для координації дій терміново вилетів глава МВС Арсен Аваков, – розповів Геращенко.

У мережі під авторством Максим Плохой є книга Філософія Злочинця, яка описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.

У Луцьку на Театральному майдані невідомий чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса та повідомив про замінування транспорту.

Правопорушник має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю.