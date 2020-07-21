Луцький терорист Максим Кривош готувався до захоплення заручників і мав спільників не тільки в Луцьку.

Про це правоохоронці заявили після затримання терориста.

Поліція вже затримала у Харкові чоловіка, якого вважають спільником Кривоша, повідомили в антитерористичному комітеті України. У затриманого вилучили зброю.

Зі свого боку глава МВС України Арсен Аваков повідомив, що жодної “другої” вибухівки у затриманого в Луцьку Максима Кривоша не було.

Раніше Кривош заявляв, що у нього дві бомби – одна в автобусі, а другу закладено в місці масового скупчення людей у Луцьку.

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Затримання терориста

Протягом 12 годин терорист утримував заручників в автобусі у Луцьку, який захопив вранці 21 липня.

Спочатку Кривош відпустив трьох заручників після розмови з президентом Володимиром Зеленським, а потім вирішив здатися.

Після того, як із автобуса вийшли усі заручники, силовики розпочали штурм. Було чутно вибух і постріли.