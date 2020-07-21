PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Кривоша були спільники, одного затримали в Харкові

Луцький терорист Максим Кривош готувався до захоплення заручників і мав спільників не тільки в Луцьку.

Про це правоохоронці заявили після затримання терориста.

Поліція вже затримала у Харкові чоловіка, якого вважають спільником Кривоша, повідомили в антитерористичному комітеті України. У затриманого вилучили зброю.

Зі свого боку глава МВС України Арсен Аваков повідомив, що жодної “другої” вибухівки у затриманого в Луцьку Максима Кривоша не було.

Раніше Кривош заявляв, що у нього дві бомби – одна в автобусі, а другу закладено в місці масового скупчення людей у Луцьку.

Читайте: Придумав свій світ і помсту йому: в МВС сказали, що буде з луцьким терористом

Затримання терориста

Протягом 12 годин терорист утримував заручників в автобусі у Луцьку, який захопив вранці 21 липня.

Спочатку Кривош відпустив трьох заручників після розмови з президентом Володимиром Зеленським, а потім вирішив здатися.

Після того, як із автобуса вийшли усі заручники, силовики розпочали штурм. Було чутно вибух і постріли.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка