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Факти / Україна / Суспільство

Укрзалізниця відкрила продаж на поїзди до Західної України та Причорномор’я

Укрзалізниця відкриває продаж квитків ще на п’ять поїздів далекого сполучення. Їх українці зможуть придбати у залізничних касах та на офіційному сайті компанії.

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Відтепер Україною будуть курсувати пасажирські поїзди за такими напрямками:

  • Дніпро – Трускавець (№ 41/42) – через день, починаючи з 21 липня;
  • Ужгород – Лисичанськ (№ 45/46) – один раз на три дні, починаючи з 24 липня;
  • Запоріжжя – Одеса (№ 317/318) – через день, починаючи з 24 липня;
  • Чернівці – Одеса (№ 136/135) – щодня, починаючи з 21 липня;
  • Львів – Чернівці (№ 702/701) – щодня, окрім середи, починаючи з 20 липня.

Сполучення відновили до традиційних місць відпочинку українців – Західна Україна та Причорномор’я.

Відновлення руху поїздів

Укрзалізниця погодила продаж квитків без обмежень. На потяги далекого сполучення, зокрема і транзитні, що прямують з Києва та назад, з 16 липня квитки продають без обмежень, тобто на 100% місць.

Зокрема, протиепідемічні заходи зберігаються: вимірювання температури під час входу на вокзал та до потягу, наявність захисної маски на обличчі, обмежене пересування пасажирів у салоні потягу.

Джерело: Укрзалізниця

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