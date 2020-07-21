Коронавірус в Україні уже діагностований у 60 166 пацієнтів. За добу Covid-19 виявили ще у 673 осіб.

Загалом від початку пандемії недугу побороли 32 199 людей, однак померли від ускладнень, викликаних хворобою 1 518 пацієнтів.

За добу в Україні одужало 760 осіб, померло – 20. На сьогодні все ще хворіє 26 449 людей.

Приріст інфікувань в областях:

Вінницька область — 2 330 (+13)

Волинська область — 3 318 (+37)

Дніпропетровська область — 1 224 (+15)

Донецька область — 797 (+3)

Житомирська область — 1 609 (+7)

Закарпатська область — 4 518 (+78)

Запорізька область — 682 (+4)

Івано-Франківська область — 3 611 (+75)

Кіровоградська область — 686 (+4)

м. Київ — 7 034 (+73)

Київська область — 3 332 (+24)

Львівська область — 8 229 (+114)

Луганська область — 110 (+4)

Миколаївська область — 524 (+2)

Одеська область — 2 638 (+65)

Полтавська область — 356 (+3)

Рівненська область — 5 183 (+39)

Сумська область — 371 (0)

Тернопільська область — 2 466 (+10)

Харківська область — 3 082 (+49)

Херсонська область — 216 (+3)

Хмельницька область — 991 (+11)

Чернівецька область — 5 363 (+31)

Черкаська область — 847 (+2)

Чернігівська область — 649 (+7)

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (251) Закарпатській (216) та Чернівецькій (175,2) областях.

На стаціонарному лікуванні перебуває 3 821 особа, з них 89 підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 15 751 особа, підключення до апарату ШВЛ — 466 пацієнтів.

Летальність по країні складає 2,5%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (4,8%), Черкаській (4%), Харківській та Чернівецькій (по 3,9%), а також у Полтавській (3,7%) областях.

За добу досліджено 10 529 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 894 393 зразки.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 20 липня зафіксували 59 493 випадки коронавірусної інфекції. За минулу добу – 651 випадок зараження, 13 людей померли від ускладнень, спричинених Covid-19. 560 пацієнтів одужали за останню добу.