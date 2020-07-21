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Факти / Україна / Суспільство

Понад 60 тис. випадків: в Україні зменшується добовий приріст інфікованих Covid-19

Коронавірус в Україні уже діагностований у 60 166 пацієнтів. За добу Covid-19 виявили ще у 673 осіб.

Загалом від початку пандемії недугу побороли 32 199 людей, однак померли від ускладнень, викликаних хворобою 1 518 пацієнтів.

За добу в Україні одужало 760 осіб, померло – 20. На сьогодні все ще хворіє 26 449 людей.

Приріст інфікувань в областях:

  • Вінницька область — 2 330 (+13)
  • Волинська область — 3 318 (+37)
  • Дніпропетровська область — 1 224 (+15)
  • Донецька область — 797 (+3)
  • Житомирська область — 1 609 (+7)
  • Закарпатська область — 4 518 (+78)
  • Запорізька область — 682 (+4)
  • Івано-Франківська область — 3 611 (+75)
  • Кіровоградська область — 686 (+4)
  • м. Київ — 7 034 (+73)
  • Київська область — 3 332 (+24)
  • Львівська область — 8 229 (+114)
  • Луганська область — 110 (+4)
  • Миколаївська область — 524 (+2)
  • Одеська область — 2 638 (+65)
  • Полтавська область — 356 (+3)
  • Рівненська область — 5 183 (+39)
  • Сумська область — 371 (0)
  • Тернопільська область — 2 466 (+10)
  • Харківська область — 3 082 (+49)
  • Херсонська область — 216 (+3)
  • Хмельницька область — 991 (+11)
  • Чернівецька область — 5 363 (+31)
  • Черкаська область — 847 (+2)
  • Чернігівська область — 649 (+7)

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (251) Закарпатській (216) та Чернівецькій (175,2) областях.

На стаціонарному лікуванні перебуває 3 821 особа, з них 89 підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 15 751 особа, підключення до апарату ШВЛ — 466 пацієнтів.

Летальність по країні складає 2,5%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (4,8%), Черкаській (4%), Харківській та Чернівецькій (по 3,9%), а також у Полтавській (3,7%) областях.

За добу досліджено 10 529 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 894 393 зразки.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 20 липня зафіксували 59 493 випадки коронавірусної інфекції. За минулу добу – 651 випадок зараження, 13 людей померли від ускладнень, спричинених Covid-19. 560 пацієнтів одужали за останню добу.

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