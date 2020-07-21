Коронавірус в Україні уже діагностований у 60 166 пацієнтів. За добу Covid-19 виявили ще у 673 осіб.
Загалом від початку пандемії недугу побороли 32 199 людей, однак померли від ускладнень, викликаних хворобою 1 518 пацієнтів.
За добу в Україні одужало 760 осіб, померло – 20. На сьогодні все ще хворіє 26 449 людей.
Приріст інфікувань в областях:
- Вінницька область — 2 330 (+13)
- Волинська область — 3 318 (+37)
- Дніпропетровська область — 1 224 (+15)
- Донецька область — 797 (+3)
- Житомирська область — 1 609 (+7)
- Закарпатська область — 4 518 (+78)
- Запорізька область — 682 (+4)
- Івано-Франківська область — 3 611 (+75)
- Кіровоградська область — 686 (+4)
- м. Київ — 7 034 (+73)
- Київська область — 3 332 (+24)
- Львівська область — 8 229 (+114)
- Луганська область — 110 (+4)
- Миколаївська область — 524 (+2)
- Одеська область — 2 638 (+65)
- Полтавська область — 356 (+3)
- Рівненська область — 5 183 (+39)
- Сумська область — 371 (0)
- Тернопільська область — 2 466 (+10)
- Харківська область — 3 082 (+49)
- Херсонська область — 216 (+3)
- Хмельницька область — 991 (+11)
- Чернівецька область — 5 363 (+31)
- Черкаська область — 847 (+2)
- Чернігівська область — 649 (+7)
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Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Львівській (251) Закарпатській (216) та Чернівецькій (175,2) областях.
На стаціонарному лікуванні перебуває 3 821 особа, з них 89 підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 15 751 особа, підключення до апарату ШВЛ — 466 пацієнтів.
Летальність по країні складає 2,5%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (4,8%), Черкаській (4%), Харківській та Чернівецькій (по 3,9%), а також у Полтавській (3,7%) областях.
За добу досліджено 10 529 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР 894 393 зразки.
Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні 20 липня зафіксували 59 493 випадки коронавірусної інфекції. За минулу добу – 651 випадок зараження, 13 людей померли від ускладнень, спричинених Covid-19. 560 пацієнтів одужали за останню добу.