Вибуховий пристрій на дистанційному управлінні, про який говорив луцький терорист Максим Кривош, не виявлено.

Про останні новини з Луцька розповів глава МВС України Аваков.

– Поранених в ході події з автобусом у Луцьку не було, вибухового пристрою з дистанційним керуванням не існує – сказав він.

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21 липня озброєний Максим Кривош захопив автобус з пасажирами в Луцьку. Він погрожував підірвати автобус, якщо глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков не запишуть і не викладуть в YouTube заяви про те, що саме вони — терористи в законі.

Також він вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм Земляни 2005 року.

О 20.20 Кривош випустив з автобуса трьох заручників — літню жінку, вагітну жінку та дитину. В Офісі президента повідомили, що це сталося після розмови терориста з Зеленським.

О 21.40 розпочався штурм автобуса. Всі заручники були звільнені.