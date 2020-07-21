Як дізнатися свої штрафи ПДР

Як перевірити або дізнатись чи є штрафи за порушення ПДР, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

З 1 червня в Україні запрацювала система відеофіксації порушень ПДР. Тепер постало запитання: як перевірити або дізнатись чи є у тебе штраф?

Часто трапляється, що людина немає водійських прав, не користується транспортним засобом, але є офіційним власником авто, яке використовує інша особа. Важливе зауваження, що так звані «листи щастя» будуть приходити не водіям, які скоїли порушення, а юридично завіреним власникам автомобіля. Сама квитанція прийде Укрпоштою на адресу їх прописки.

У такому випадку водіям авто варто перевіряти чи не оформлений на ваше ім’я штраф. Адже паперової квитанції вони не отримають.

Як дізнатись свої штрафи ПДР?

1.Сайт МВС

На сайті МВС є спеціальне відділення, де можна переглянути адміністративні правопорушення автоматичної фіксації ПДР. Воно знаходиться за посиланням – ТУТ.

Щоб здійснити перевірку, потрібно вказати два параметри:

Ідитифікаційний номер ТЗ (транспортного засобу).

Серію та номер одного із наступних документів: паспорта чи посвідчення водія.

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2. Електронний кабінет водія

Електронний кабінет водія – зручний спосіб, щоб дізнатись свої штрафи в Україні.

Для того, щоб увійти в кабінет, ви переглядаєте інструкцію, описану на сайті.

Існує три способи увійти в систему:

Електронний підпис.

Ідентифікуватися через банки з якими співпрацює сервіс.

За допомогою MobileID користувачам Kyivstar, Vodafone та Lifecell.

У кабінеті водія ви можете:

перевірити та оплатити штрафи;

отримати інформацію про посвідчення водія та авто;

перевірити авто по VIN-коду;

записатись в електронну чергу;

3. Урядовий мобільний додаток «Дія»

Якщо ви матимете додаток на телефоні чи зареєструєтесь в електронному кабінеті водія, то оповіщення про штрафи за порушення ПДР приходитимуть вам у вигляді смс на ваш телефон.

Система відеофіксації правопорушень на дорогах зараз на етапі тестування, але згодом таке нововведення буде задіяне по всій Україні. Вона вже дала свій результат, для прикладу, за допомогою неї МВС опублікувало список, де частково висвітлені дані номерних знаків автомобілів, що значно перевищили допустиму швидкість авто. Навіть, був встановлений антирекорд, водій якого 11 разів за день порушив правила ПДР.