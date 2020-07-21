Якщо будуть гарантії на березі: Притула сказав, чи піде в мери Києва - відео

Український ведучий та волонтер Сергій Притула зізнався, що не втратив інтересу до політики після того, як не пройшов до парламенту на останніх виборах.

– Мені дуже цікаво спостерігати за тими процесами, які відбуваються у політичному середовищі, і я дуже хочу в якийсь момент стати його частинкою, – розповів він Фактам ICTV.

Притула і Голос

Притула досі бере активну участь у житті партії Голос, в якій з минулого року є членом політради.

– Попри те, що не потрапив до Ради і не є частим гостем фізично на засіданнях політради Голосу, з новим головою партії Кірою Рудик ми завжди на максимально короткій дистанції, ледь не кожного дня спілкуємося. Там, де є можливість підставити плече, я це зроблю, – сказав волонтер.

Чи змінює людей політика

Притула висловив переконання, що велика політика не змогла б його сильно змінити в гірший бік.

– Якщо кажуть, що якась гарна людина прийшла до парламенту і стала після цього лай**, то я вас засмучу – найімовірніше, на 99%, ця людина була лай** і до потрапляння до Ради, – сказав він.

Про бруд у політиці

Ведучий погодився з тим, що у політиці необхідно вести важку боротьбу проти інформаційних атак. Притула розповів, що на нього регулярно виливають бруд у масмедіа та мережі, з яким йому допомагають боротися підписники.

– 900 тис. підписників на Facebook – це вже маленьке масмедіа. Я готовий протистояти цьому. Розумію, що ресурси не рівні. Коли заходить ботоферма, я навіть нічого не пишу, мої підписники самостійно забивають цю людину хейтом, – розповів волонтер.

Чи піде Притула в мери

Притула розглядає варіант того, щоб розпочати політичну кар’єру, наприклад, з перемоги на виборах мера Києва.

– Ми обговорювали з керівником партії Голос мерську кампанію. Але для того, щоб я сказав своє остаточне так, мені потрібно кілька речей, які повинні бути гарантовані на березі, саме тими людьми, з яким я спілкуюся в політичній царині. Якщо я відчую, що маю на кого опертися, я знаю на кого, тоді це може бути вірогідним, – сказав волонтер.

Притула не пройшов до Ради у 2019

8 червня Притула заявив, що піде на парламентські вибори у списку партії музиканта Святослава Вакарчука Голос під номером 30.

Як відомо, партія Голос фінішувала на виборах із результатом 5,84%, що дало їй змогу провести до Верховної Ради 17 своїх членів за партійними списками.

Фото: Нові лідери