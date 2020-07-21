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Факти / Україна

Заручників відпустили після розмови Зеленського з луцьким терористом – ОП

Максим Кривош відпустив трьох заручників після розмови з президентом Володимиром Зеленським.

– Завдяки розмові президента Володимира Зеленського з чоловіком, який називає себе Максимом Плохим, який утримує автобус з людьми в Луцьку, три людини покинули транспортний засіб і зараз знаходяться на волі. Президент і надалі тримає ситуацію на контролі, – йдеться в повідомленні.

О 20.20 Максим Кривош випустив з автобуса трьох заручників — літню жінку, вагітну жінку і дитину.

Читайте: Відео звільнення перших трьох заручників у Луцьку

Захоплення заручників у Луцьку

21 липня озброєний чоловік захопив автобус з пасажирами в Луцьку.

Він погрожував підірвати автобус, якщо глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков не запишуть і не викладуть в YouTube заяви про те, що вони — терористи в законі.

Також він вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський записав відео із закликом дивитися фільм земляни 2005 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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