21 липня, відбудеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. Депутати мають розглянути 15 проектів законів та сім постанов. Розпорядження про позачергове засідання підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

Депутати ухвалюватимуть зміни до закону про публічні закупівлі, аби забезпечити розвиток вітчизяного продукту.

Також Рада розгляне дві постанови від Тимошенко та Новинського з проханням скасувати закон про державне регулювання азартних гор в Україні.

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Зокрема депутати ухвалять закону про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

Календар роботи Ради на четверту сесію

Народні депутати вирішили, що повернуться до роботи після канікул 1 вересня. На засіданні 15 липня вони затвердили календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради.

Однак глава ВР Дмитро Разумков заявив, що Рада може збиратися на позачергову сесію ще кілька разів на канікулах у серпні.