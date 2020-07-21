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Факти / Україна

Зеленський привітав зі звільненням заручників у Луцьку і видалив відео

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх, хто допомагав у звільненні заручників у Луцьку.

– Вітаю всіх, хто весь день боровся за звільнення людей у Луцьку і фактично – за їхнє життя. Ми всі переживали і стежили за розвитком подій, напрацьовували плани і змінювали їх, враховуючи ситуацію. Життя людини – найважливіша цінність. Ми не втратили нікого. Сьогодні рідні та близькі можуть обійняти всіх, хто простраждав день в автобусі під прицілом, – написав він.

Зеленський підкреслив, що тероризму немає місця в жодній країні.

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Глава держави видалив відео, яке записав на вимогу терориста Максима Кривоша про фільм Земляни 2005 року.

Захоплення заручників у Луцьку

21 липня озброєний Максим Кривош захопив автобус з пасажирами в Луцьку. У 2005 році його засудили 8,5 років в’язниці за бандитизм і вимагання.

Він погрожував підірвати автобус, якщо глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков не запишуть і не викладуть в YouTube заяви про те, що саме вони — терористи в законі.

Також він вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм Земляни 2005 року.

О 20.20 Кривош випустив з автобуса трьох заручників — літню жінку, вагітну жінку та дитину. В Офісі президента повідомили, що це сталося після розмови терориста з Зеленським.

О 21.40 розпочався штурм автобуса. Всі заручники були звільнені.

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