Держстат показав офіційні дані щодо смертності від коронавірусу в Україні

642 українці померли від коронавірусу, у тому числі від неідентифікованого вірусу, втратила життя 21 людина.

Усього у січні-травні 2020 року померло 239 967 українців, заявили у Державній службі статистики України.

Від інфекційних хвороб померло 5 896 українців. Зокрема від:

туберкульозу – 1 405;

СНІДу – 1 355;

пневмонії – 2 699.

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Від раку померло 31 930 людей.

Найбільш часта причина смерті – хвороби системи кровообігу (164 384).

Коронавірус в Україні

22 липня в Україні зафіксовано 60 995 хворих на коронавірус. За останню добу виявили 829 нових пацієнтів.

Вилікувалось з початку пандемії 33 172 людини. За даними МОЗ, померли від ускладнень 1 534 пацієнти.

Найбільша кількість хворих зафіксовано у Львівській області, Києві та Чернівецькій області.