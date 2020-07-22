22 липня долар та євро в Україні продовжують зростати, а українська гривня знецінюватися.

За інформацією НБУ, курс долара в Україні – 27,66 грн/$, що на шість копійок дорожче, ніж учора, 21 липня.

Євро також виросло у ціні, курс – 31,67 грн/€, учора він був 31,59 грн/€.

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Курс валют в Україні на 22.07:

$1 – 27,66 грн;

€1 – 30,67 грн;

1 польський злотий – 7,14 грн;

10 російських рублів – 3,90 грн.

Чому зростає долар

З понеділка, 20 липня, спостерігається нестабільна ситуація на валютному ринку – долар постійно дорожчає, а гривня знецінюється. Експерти заспокоюють українців: це тимчасово, тому не потрібно скуповувати валюту.

Коливання курсу пов’язані зі зміною керіництва Нацбанку та тим, що 17 липня НБУ не вийшов з інтервенціями на ринок.

За прогнозами економічного експерта Олега Пендзина, ситуація стабілізується з призначенням нового керівника та правління НБУ. До речі, президент України Володимир Зеленський 20 липня уже представив нового очільника Кирила Шевченка.