22 липня долар та євро в Україні продовжують зростати, а українська гривня знецінюватися.
За інформацією НБУ, курс долара в Україні – 27,66 грн/$, що на шість копійок дорожче, ніж учора, 21 липня.
Євро також виросло у ціні, курс – 31,67 грн/€, учора він був 31,59 грн/€.
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Курс валют в Україні на 22.07:
- $1 – 27,66 грн;
- €1 – 30,67 грн;
- 1 польський злотий – 7,14 грн;
- 10 російських рублів – 3,90 грн.
Чому зростає долар
З понеділка, 20 липня, спостерігається нестабільна ситуація на валютному ринку – долар постійно дорожчає, а гривня знецінюється. Експерти заспокоюють українців: це тимчасово, тому не потрібно скуповувати валюту.
Коливання курсу пов’язані зі зміною керіництва Нацбанку та тим, що 17 липня НБУ не вийшов з інтервенціями на ринок.
За прогнозами економічного експерта Олега Пендзина, ситуація стабілізується з призначенням нового керівника та правління НБУ. До речі, президент України Володимир Зеленський 20 липня уже представив нового очільника Кирила Шевченка.