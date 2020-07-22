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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

Станом на 22 липня в Україні за добу виявили коронавірус у 829 людей. Загалом у країні вже 60 995 випадків зараження.

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09:10 - 22 липня

Жорсткого карантину в Україні із закриттям бізнесу вже не буде, навіть у разі другої хвилі коронавірусу восени, запевнив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

За його словами, можливе лише точкове закриття.

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09:07 - 22 липня

Київ – знову лідер за кількістю нових хворих. Станом на 22 липня коронавірус підтвердили ще у 132 людей, загалом – 7 166.

Водночас за останній день немає летальних випадків, а одужало 66 пацієнтів (2 521 – з початку епідемії).

Найбільше нових випадків у Дарницькому районі – 35, у Солом’янському – 17 та у Дніпровському -16.

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08:46 - 22 липня

В Україні вже 60 995 хворих на коронавірус, за добу захворіли ще 829 людей.

Померли 1 534 пацієнти, 16 з яких – за день.

Водночас одужали 33 172 людини, зокрема 973 – за останню добу.

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08:29 - 22 липня

У Львівській області за добу 124 позитивних тести на коронавірус, загалом з початку епідемії – 8 353.

Померло від інфекції 212 хворих та 1 832 вже одужало.

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07:55 - 22 липня

Станом на ранок 22 липня коронавірус у світі підтвердили у 15 093 712 людей, а за добу захворіли ще майже 240 тис.

Від ускладнень Covid-19 загалом померли близько 620 тис. людей, а одужали 9 110 724 пацієнти.

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18:53 - 21 липня

У Центрі громадського здоров’я України повідомили, що пройти тестування на коронавірус можна у багатьох лабораторіях, але не всі з них мають доступ до системи для внесення даних. Але на сайті ЦГЗУ є перелік лабораторій, які вносять такі дані.

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15:01 - 21 липня

У Бердянську посилюють протиепідемічні заходи через спалах коронавірусу у санаторії Арктика. Про це звітує прес-служба Запорізької ОДА.

У місті проведуть дезінфекцію у громадському транспорті, а також заходи інфекційного контролю у закладах охорони здоров’я.

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10:52 - 21 липня

Станом на 21 липня громадянам України відкрили свої кордони ще 13 країн, повідомили у МЗС.

За тиждень додалися Болгарія, Мальдіви та ОАЕ.

Нині українці можуть відвідати 39 держав.

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09:44 - 21 липня

У Києві вже кілька днів поспіль добовий приріст інфікованих йде на спад, за добу на коронавірус захворіло ще 73 киянина.

Водночас у місті підтвердили 7 034 випадки інфікування.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 128 осіб.

Одужати вдалося 2 455 мешканцям міста.

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09:35 - 21 липня

Найгірша ситуація з коронавірусом у трьох регіонах країни.

Найбільшу кількість випадків інфікування станом на 21 липня підтвердили у Львівській (8 229 випадків), Чернівецькій (5 363 випадки) та Рівненській (5 183 випадки) областях.

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