У Києві 22 липня зафіксували 132 нових випадки коронавірусу.
Сьогодні у столиці вже 7 166 підтверджених хворих з Covid-19.
Хто захворів за останню добу:
- 57 жінок віком від 19 до 66 рокiв;
- 61 чоловік віком від 19 до 90 рокiв;
- 8 дiвчаток від 4 до 15 років і 6 хлопчиків від 6 до 14 років.
До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів, решта – на самоізоляції.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Голосіївський – 566;
- Дарницький – 1 193;
- Деснянський – 882;
- Дніпровський – 833;
- Оболонський – 614;
- Печерський – 712;
- Подільський – 475;
- Святошинський – 604;
- Солом’янський – 663;
- Шевченківський – 624.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 22 липня
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 22 липня, захворювання підтвердили у 829 осіб.
За час пандемії захворіли 60 995 українців. За минулу добу 16 людей померли від ускладнень викликаних Covid-19, 973 пацієнтів одужали.