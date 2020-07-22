У Києві 22 липня зафіксували 132 нових випадки коронавірусу.

Сьогодні у столиці вже 7 166 підтверджених хворих з Covid-19.

Хто захворів за останню добу:

57 жінок віком від 19 до 66 рокiв;

61 чоловік віком від 19 до 90 рокiв;

8 дiвчаток від 4 до 15 років і 6 хлопчиків від 6 до 14 років.

До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів, решта – на самоізоляції.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Голосіївський – 566;

Дарницький – 1 193;

Деснянський – 882;

Дніпровський – 833;

Оболонський – 614;

Печерський – 712;

Подільський – 475;

Святошинський – 604;

Солом’янський – 663;

Шевченківський – 624.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 22 липня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 22 липня, захворювання підтвердили у 829 осіб.

За час пандемії захворіли 60 995 українців. За минулу добу 16 людей померли від ускладнень викликаних Covid-19, 973 пацієнтів одужали.