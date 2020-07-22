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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

У Києві 22 липня зафіксували 132 нових випадки коронавірусу.

Сьогодні у столиці вже 7 166 підтверджених хворих з Covid-19.

Хто захворів за останню добу:

  • 57 жінок віком від 19 до 66 рокiв;
  • 61 чоловік віком від 19 до 90 рокiв;
  • 8 дiвчаток від 4 до 15 років і 6 хлопчиків від 6 до 14 років.

До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів, решта – на самоізоляції.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Голосіївський – 566;
  • Дарницький – 1 193;
  • Деснянський – 882;
  • Дніпровський – 833;
  • Оболонський – 614;
  • Печерський – 712;
  • Подільський – 475;
  • Святошинський – 604;
  • Солом’янський – 663;
  • Шевченківський – 624.

статистика коронавірусу київ 22 липня

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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Що запрацює з 23 травня у Києві

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 22 липня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 22 липня, захворювання підтвердили у 829 осіб.

За час пандемії захворіли 60 995 українців. За минулу добу 16 людей померли від ускладнень викликаних Covid-19, 973 пацієнтів одужали.

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