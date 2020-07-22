Рішення зателефонувати луцькому терористу та виконати його умову президент Володимир Зеленський ухвалив самостійно.

Про це заявила прес-секретар президента України Юлія Мендель.

На такі кроки гарант пішов, коли проаналізував можливі наслідки запису ролику і дії зловмисника.

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За словами Мендель, президент розглядав кілька версій того, як врятувати людей і затримати терориста. Зеленський намагався зрозуміти, чого хоче Кривош і скласти його психологічний портрет.

– Коли ввечері було ухвалене рішення зробити цей запис, то Володимир Олександрович ухвалив це рішення сам. І це була домовленість. Хотіла б наголосити, що в цій домовленості терорист мав зробити перший крок – відпустити трьох людей, – сказала Мендель.

Терорист у Луцьку

21 липня близько 10.00 до поліції надійшло повідомлення про захоплення автобуса в Луцьку. В Автобусі перебувало 13 людей, який зловмисник взяв у заручники.

Одну з його вимог виконав Володимир Зеленський, опублікувавши відео зі словами Фільм Земляни 2005 року. Дивитися всім. Також президент провів телефонну розмову з терористом.

Після цього Кривош випустив трьох заручників з автобуса.

Близько 22.00, через 13 годин після захоплення автобуса, терорист здався.