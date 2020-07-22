У деяких обмінних пунктах вартість долара США зросла на 25 копійок і становить 28,00 грн. Євро зріс на 33 копійки і становить 32,03 грн.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 27,95 грн/$, європейську – 32 грн/€.

У банках курс тримається у коридори 27,90-27,95 за долар, та 32,00-32,25 грн за євро.

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На чорному ринку долари торгуються на рівні 27,93 грн, а євро 32,05 грн.

На 22 липня офіційний курс Нацбанк встановив на рівні 27,66 грн/$, а євро 31,67 грн/€.

Курс долара до осені

До осені курс долара буде триматись у коридорі 27-28 грн, незалежно від зовнішніх та внутрішніх чинників, вважає голова Асоціації українських банків Андрій Дубас.

Нинішнє здешевлення гривні він пояснює сезонністю і впливом карантину.

За прогнозами фахівців, ситуація буде змінюватись восени, коли почнеться активна виборча компанія, а фермери будуть закуповувати пальне під посівний сезон.

Джерело: finance.ua