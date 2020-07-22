В Офісі генпрокурора заявили, що повідомлено про підозру чоловікові, який у вівторок, 21 липня, в Луцьку захопив автобус з пасажирами.

У підозрі йдеться про те, що Максим Кривош 21 липня скоїв терористичний акт, під час якого захопив та утримував заручників, погрожуючи знищити людей.

Також злочинця підозрюють у посяганні на життя правоохоронця та незаконному поводженні зі зброєю та вибухівкою (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Читайте: Захоплення заручників у Луцьку: чи правильно вчинив Зеленський та до чого це може призвести

Кривош у Луцьку захопив людей і стріляв у бік правоохоронця

Захоплення заручників у Луцьку сталося 21 липня на Театрільній площі в центрі міста.

Терорист Максим Кривош понад 12 годин утримував 13 заручників в автобусі, після чого здався правоохоронцям.

У результаті усіх заручників звільнили неушкодженими.

За час переговорів зловмисник декілька разів відкривав вогонь із автобуса та одного разу викинув предмет, який вибухнув.

Одна з куль, випущених терористом, пройшла в 15-20 см повз першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля.

Після затримання у Кривоша виявили функціонуючі пістолет і автомат, а також бойові гранати.

Нині луцький терорист перебуває у СІЗО. Йому загрожує довічне ув’язнення.