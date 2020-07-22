Коронавірус в Україні уже діагностований у 60 995 пацієнтів. Добовий приріст коронавірусної хвороби становить 829 осіб.

Загалом від початку пандемії недугу побороли 33 172 людини, однак померли від ускладнень, викликаних хворобою 1 534 пацієнти.

За добу в Україні одужало 973 особи, померло – 16. На сьогодні все ще хворіє 26 289 людей.

Найбільша кількість випадків інфікування виявлена у Києві (132), Львівській області (124) та на Івано-Франківщині (78).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Добовий приріст зараження в областях:

Вінницька область — 2 364 (+34)

Волинська область — 3 359 (+41)

Дніпропетровська область — 1 260 (+36)

Донецька область — 813 (+16)

Житомирська область — 1 634 (+25)

Закарпатська область — 4 578 (+60)

Запорізька область — 691 (+9)

Івано-Франківська область — 3 689 (+78)

Кіровоградська область — 688 (+2)

м. Київ — 7 166 (+132)

Київська область — 3 359 (+27)

Львівська область — 8 353 (+124)

Луганська область — 110 (0)

Миколаївська область — 527 (+3)

Одеська область — 2 660 (+22)

Полтавська область — 360 (+4)

Рівненська область — 5 232 (+49)

Сумська область — 383 (+12)

Тернопільська область — 2 508 (+42)

Харківська область — 3 139 (+57)

Херсонська область — 217 (+1)

Хмельницька область — 994 (+3)

Чернівецька область — 5 404 (+41)

Черкаська область — 853 (+6)

Чернігівська область — 654 (+5)

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 21 липня виявили у 60 166 осіб. За минулу добу – 673 випадки зараження, 20 людей померли від ускладнень, спричинених Covid-19. 760 пацієнтів одужали за останню добу.