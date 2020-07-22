Коронавірус в Україні уже діагностований у 60 995 пацієнтів. Добовий приріст коронавірусної хвороби становить 829 осіб.
Загалом від початку пандемії недугу побороли 33 172 людини, однак померли від ускладнень, викликаних хворобою 1 534 пацієнти.
За добу в Україні одужало 973 особи, померло – 16. На сьогодні все ще хворіє 26 289 людей.
Найбільша кількість випадків інфікування виявлена у Києві (132), Львівській області (124) та на Івано-Франківщині (78).
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Добовий приріст зараження в областях:
- Вінницька область — 2 364 (+34)
- Волинська область — 3 359 (+41)
- Дніпропетровська область — 1 260 (+36)
- Донецька область — 813 (+16)
- Житомирська область — 1 634 (+25)
- Закарпатська область — 4 578 (+60)
- Запорізька область — 691 (+9)
- Івано-Франківська область — 3 689 (+78)
- Кіровоградська область — 688 (+2)
- м. Київ — 7 166 (+132)
- Київська область — 3 359 (+27)
- Львівська область — 8 353 (+124)
- Луганська область — 110 (0)
- Миколаївська область — 527 (+3)
- Одеська область — 2 660 (+22)
- Полтавська область — 360 (+4)
- Рівненська область — 5 232 (+49)
- Сумська область — 383 (+12)
- Тернопільська область — 2 508 (+42)
- Харківська область — 3 139 (+57)
- Херсонська область — 217 (+1)
- Хмельницька область — 994 (+3)
- Чернівецька область — 5 404 (+41)
- Черкаська область — 853 (+6)
- Чернігівська область — 654 (+5)
Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні 21 липня виявили у 60 166 осіб. За минулу добу – 673 випадки зараження, 20 людей померли від ускладнень, спричинених Covid-19. 760 пацієнтів одужали за останню добу.