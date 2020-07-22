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Факти / Україна / Суспільство

В Україні різко збільшився добовий приріст зараження Covid-19

Коронавірус в Україні уже діагностований у 60 995 пацієнтів. Добовий приріст коронавірусної хвороби становить 829 осіб.

Загалом від початку пандемії недугу побороли 33 172 людини, однак померли від ускладнень, викликаних хворобою 1 534 пацієнти.

За добу в Україні одужало 973 особи, померло – 16. На сьогодні все ще хворіє 26 289 людей.

Найбільша кількість випадків інфікування виявлена у Києві (132), Львівській області (124) та на Івано-Франківщині (78).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Добовий приріст зараження в областях:

  • Вінницька область — 2 364 (+34)
  • Волинська область — 3 359 (+41)
  • Дніпропетровська область — 1 260 (+36)
  • Донецька область — 813 (+16)
  • Житомирська область — 1 634 (+25)
  • Закарпатська область — 4 578 (+60)
  • Запорізька область — 691 (+9)
  • Івано-Франківська область — 3 689 (+78)
  • Кіровоградська область — 688 (+2)
  • м. Київ — 7 166 (+132)
  • Київська область — 3 359 (+27)
  • Львівська область — 8 353 (+124)
  • Луганська область — 110 (0)
  • Миколаївська область — 527 (+3)
  • Одеська область — 2 660 (+22)
  • Полтавська область — 360 (+4)
  • Рівненська область — 5 232 (+49)
  • Сумська область — 383 (+12)
  • Тернопільська область — 2 508 (+42)
  • Харківська область — 3 139 (+57)
  • Херсонська область — 217 (+1)
  • Хмельницька область — 994 (+3)
  • Чернівецька область — 5 404 (+41)
  • Черкаська область — 853 (+6)
  • Чернігівська область — 654 (+5)

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 21 липня виявили у 60 166 осіб. За минулу добу – 673 випадки зараження, 20 людей померли від ускладнень, спричинених Covid-19. 760 пацієнтів одужали за останню добу.

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