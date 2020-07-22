Зброю, яку вилучили у затриманого в Харкові можливого спільника луцького терориста, зловмисник міг привезти із зони АТО, де займався волонтерством у 2014-2015 роках.

Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Чиж.

Крім трьох пістолетів, шести гранат і боєприпасів, у спільника Максима Кривоша виявили також зареєстровану мисливську рушницю, додав Чиж.











Міг привезти зброю: харківський спільник Кривоша був волонтером у зоні АТО / 3 фотографии

Нині затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі готуються вручити йому підозру за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) КК України.

Читайте: Луцкий террорист Максим Кривош находится в СИЗО, ему грозит пожизненное — Геращенко

Захоплення заручників у Луцьку

Вранці 21 липня в Луцьку озброєний терорист захопив автобус, в якому перебували 13 осіб.

У результаті переговорів з правоохоронцями зловмисник здався через 12 годин. Усіх заручників вдалося звільнити неушкодженими.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у Кривоша були спільники не тільки в Луцьку.

У той же день правоохоронці повідомили про затримання можливого спільника луцького терориста в Харкові. Він погодився співпрацювати зі слідством.