Карантин в Україні триває вже 133 дні. Сьогодні уряд продовжив його до 31 серпня.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, адаптивний карантин дає можливість контролювати рівень захворювання на коронавірус та недопущення спалахів інфекції у регіонах.

Статистика коронавірусу в Україні на 22 липня свідчить про 60 995 хворих. За добу захворіло ще 829 осіб.

За добу в Україні одужало 973 особи, померло – 16. На сьогодні все ще хворіє 26 289 людей.

У Києві також різко зросла добова кількість хворих – плюс 132 людини.

Загалом станом на 22 липня у місті підтвердили 7 166 випадків інфікування.

Загалом у столиці померли від вірусу 128 людей, за добу – жодного летального випадку. Одужав від хвороби 2 521 киянин, за добу – 66.

Держстат показав офіційні дані щодо смертності від коронавірусу в Україні. 642 українці померли від коронавірусу з початку року. Ще 21 людина померла від невстановленого вірусу.

Тим часом в Україні розробляють чотири препарати для лікування коронавірусу.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив на брифінгу, що ці лікарські засоби, на думку фахівців, можуть допомогти у боротьбі з Covid-19 та прискорити процес лікування.

Коронавірус у світі

Коронавірус у світі 22 липня підтвердили у 15 093 712 людей. За добу – майже 240 тис. нових випадків.

Загалом померли від Covid-19 619 467 людей, за добу – 5 678. Одужали від хвороби 9 110 724 пацієнти.

Лідерами за кількістю хворих і померлих від Covid-19 залишаються США.