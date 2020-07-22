Попри те, що представники Служби безпеки України та Національної поліції були проти, щоб президент Володимир Зеленський зв’язувався з луцьким терористом, він все одно пішов на його умову.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

– У СБУ був варіант того, щоб йти штурмом. Чим він міг закінчитися, – ніхто не знав. СБУ і поліція до останнього були проти того, щоб президент виходив на зв’язок з терористом, – розповів Тимошенко.

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Також він зазначив, що не знає, чому глава СБУ Іван Баканов проігнорував приїзд до Луцька 21 липня, хоча операцією керувало його відомство.

– Я не знаю, чому Баканов не приїхав. Він відправив свого заступника Баранецького. Фактично, він керував операцією. Багато зараз пишуть, що незрозуміло, хто керував. Або пишуть, що керував Аваков. Але він не керував. Операція була під контролем СБУ. Так, там був Аваков, була поліція. Це спільна робота. Але керував операцією Баранецький, – додав Кирило Тимошенко.

Луцький терорист

21 липня близько 10.00 до поліції надійшло повідомлення про захоплення автобуса в Луцьку. В Автобусі перебувало 13 людей, який зловмисник взяв у заручники.

Він зробив два постріли у бік правоохоронців, після чого викинув з вікна автобуса гранату.

Чоловіка, який погрожував підірвати автобус, звати Максим Кривош.

Він казав, що звільнить людей, якщо топ-чиновники, релігійні діячі та олігархи виконають його вимогу.

Одну з його вимог виконав Володимир Зеленський, опублікувавши відео зі словами Фільм Земляни 2005 року. Дивитися всім. Також президент провів телефонну розмову з терористом.

Після цього Кривош випустив трьох заручників з автобуса.

Близько 22.00, через 13 годин після захоплення автобуса, правоохоронці штурмували його. Зловмисника затримали, усіх заручників звільнили.