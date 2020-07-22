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Факти / Україна

Сталіна за допомогою deepfake “змусили зізнатися” у Голодоморі

Національний інформаційний тур Голодомор запустив проект #Deeptruth, в рамках якого випустив відео з радянським диктатором Йосипом Сталіним.

Фішка в тому, що кадри зі Сталіним обробили, використовуючи технологію deepfake, яка вміє змінювати міміку обличчя реальної людини так, щоб вона “сказала” довільні слова.

Мета проекту розкрити правду про роль диктатора в наказі про примусовий голодомор мільйонів українців та подальшому приховуванні цієї жорстокості.

Незважаючи на широке поширення, слово, яке використовується для опису геноциду, багатьом невідоме, саме тому кінцевою метою кампанії є те, щоб слово Holodomor було внесено до провідних словників англійської мови.

На відео Сталін “зізнається” англійською мовою в скоєнні штучного масового голоду у 1932-1933 роках.

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Голодомор

Злочинна політика тоталітарного режиму призвела до Голодомору та масової загибелі населення УРСР. Від 75% до 80% загиблих становили українці.

У жовтні 2019 року Британська Колумбія стала шостою провінцією Канади, яка визнала Голодомор актом геноциду. На державному рівні закон про Голодомор діє у Канаді з 2008 року.

Сталіна за допомогою deepfake "змусили зізнатися" у Голодоморі

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