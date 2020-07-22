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Факти / Україна

Так рахують у ЄС: Україна змінює підхід до статистики захворюваності Covid-19

Україна приводить свої норми проведення карантину у відповідність з європейськими, а також змінює підходи до показників інфікування.

Про це на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Показники захворюваності Covid-19 рахуватимуть за динамікою захворюваності, а не за кількістю хворих, як це відбувається нині, пояснив Степанов.

Саме такі підходи використовують у країнах ЄС, додав міністр.

Читайте: Карантин в Україні продовжили до 31 серпня

Коронавірус в Україні

Станом на 22 липня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих уже сягає понад  60 тис.

Перемогли хворобу від початку пандемії 33 172 людини. Померли від ускладнень Covid-19 – 1 534 пацієнти.

Джерело: Офіс президента

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