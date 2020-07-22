У Києві знову погіршилася епідситуація. За останню добу у столиці захворіло на коронавірус 132 людини, учора, 21 липня, добовий приріст був 73 особи.

Загалом станом на 22 липня у місті підтвердили 7 166 випадків інфікування.

Хто захворів за добу:

57 жінок – від 19 до 66 рокiв;

61 чоловік – від 19 до 90 рокiв;

вісім дiвчаток – від 4 до 15 років;

шість хлопчиків – від 6 до 14 років.

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Серед нових хворих – 14 дітей та чотири медики, до лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів.

Найбільше нових випадків виявили у таких районах міста:

Дарницькому – 35 випадків;

Солом’янському – 17 випадків;

Дніпровському – 16 випадків.

Загалом у столиці померли від вірусу 128 людей, за добу – жодного летального випадку. Одужав від хвороби 2 521 киянин, за добу – 66.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 22 липня, в країні підтвердили 60 995 випадків зараження коронавірусом.

Водночас епідситуація знову погіршилася – за добу 829 нових хворих.

З початку пандемії померли від вірусу 1 534 пацієнти, за добу – 16 осіб.

Одужали 33 172 українця, за останню добу – 973 особи.

Джерело: Віталій Кличко