В Україні наразі розробляють чотири препарати для лікування коронавірусу.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив на брифінгу, що ці лікарські засоби, на думку фахівців, можуть допомогти у боротьбі з Covid-19 та прискорити процес лікування.

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– Ці ліки використовуються в Україні для інших захворювань, але на думку фахівців, вони можуть бути корисні у лікуванні коронавірусу, – зазначив Степанов.

Наразі розробкою препаратів займаються українські компанії і розпочалися клінічні випробування.

Коронавірус в Україні

Станом на 22 липня в Україні зафіксовано 60 995 хворих на коронавірус. За останню добу виявили 829 нових випадків.

Загалом від початку пандемії коронавірусну інфекцію побороли 33 172 людини, однак померли від ускладнень 1 534 пацієнти. За добу в Україні одужало 973 особи, померло – 16.

Найбільша кількість хворих зафіксовано у Львівській області (8 353), Києві (7 166), Чернівецькій області (5 404), Рівненській (5 232) та Закарпатській (4 578).