США оголосили в розшук двох українських хакерів Артема Радченка і Олександра Єременка.

Американці обіцяють виплатити за інформацію про хакерів до $1 млн за кожного розшукуваного, повідомляє посольство США в Україні.

Хакерів звинувачуюють в участі у транснаціональній організованій злочинності, зокрема у кіберзлочинах “світового масштабу”.

У січні 2020 року за результатами розслідування Секретної служби США Радченку та Єременку висунули обвинувачення за 16-ма статтями.

Обвинувачення стверджує, що українські хакери викрали з бази даних Комісії з цінних паперів і бірж США тисячі засекречених файлів, за продаж яких отримали неправомірну вигоду.

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Росія намагалася викрасти дані про розробку вакцини проти Covid-19

19 липня офіційний Лондон звинуватив російських хакерів Cozy Bear у спробах викрасти інформацію про розробку вакцини проти Covid-19, яку розробляють експерти з Великої Британії, Канади і США.

На переконання глави МЗС Великої Британії Домініка Рааба, кіберзлодії діяли під керівництвом спецслужб Росії.

Москва звинувачення відкидає.