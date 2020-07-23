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Факти / Україна / Суспільство

856 за добу: в Україні третій день зростає кількість випадків коронавірусу

В Україні продовжують фіксувати ріст випадків коронавірусу. 23 липня зафіксували 856 нових випадків.

Коронавірусну інфекцію підтвердили у 61 851 українця.

Побороли хворобу за добу 828 людей, померло 17 пацієнтів. Усього одужало 34 000 українців, померла 1 551 людина.

Найбільша кількість випадків інфікування виявлена у Києві (112), Львівській області (109) та на Івано-Франківщині (76).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус по областях

Де фіксували найбільше випадків:

  • Вінницька область — 2 416 (+52);
  • Волинська область — 3 401 (+42);
  • Дніпропетровська область — 1 275 (+15);
  • Донецька область — 818 (+5);
  • Житомирська область — 1 654 (+20);
  • Закарпатська область — 4 641 (+63);
  • Запорізька область — 700 (+9);
  • Івано-Франківська область — 3 765 (+76);
  • Кіровоградська область — 689 (+1);
  • Київ — 7 278 (+112);
  • Київська область — 3 391 (+32);
  • Львівська область — 8 462 (+109);
  • Луганська область — 116 (+6);
  • Миколаївська область — 530 (+3);
  • Одеська область — 2 691 (+31);
  • Полтавська область — 371 (+11);
  • Рівненська область — 5 303 (+71);
  • Сумська область — 393 (+10);
  • Тернопільська область — 2 548 (+40);
  • Харківська область — 3 203 (+64);
  • Херсонська область — 218 (+1);
  • Хмельницька область — 1 008 (+14);
  • Чернівецька область — 5 443 (+39);
  • Черкаська область — 870 (+17);
  • Чернігівська область — 667 (+13).

Докладна статистика від МОЗ

Серед хворих 71 дитина та 50 медиків, були госпіталізовано 178 осіб.

– Нині продовжують лікуватися 26 300 осіб, – заявив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

За добу зробили 14 498 досліджень методом ПЛР та 15 228 ІФА-тестів.

Індекс самоізоляції

  • Львів – 21.5%;
  • Київ – 20.78%;
  • Івано-Франківськ – 18.63%;
  • Чернівці – 17.43%;
  • Ужгород – 16,92%.

Коронавірус в Україні 22 липня

22 липня в Україні коронавірус підтвердили у 829 українців, загалом було 60 995 випадків зараження коронавірусом.

За добу померло 16 осіб, одужало 973 особи.

Лідерами за кількістю випадків вчора були Львівщина, Київ та Івано-Франківщина.

Ріст спостерігається третій день підряд – 20 липня був 651 випадок, 21 липня – 673, 22 липня – 829.

Джерело: РНБО

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