В Україні продовжують фіксувати ріст випадків коронавірусу. 23 липня зафіксували 856 нових випадків.

Коронавірусну інфекцію підтвердили у 61 851 українця.

Побороли хворобу за добу 828 людей, померло 17 пацієнтів. Усього одужало 34 000 українців, померла 1 551 людина.

Найбільша кількість випадків інфікування виявлена у Києві (112), Львівській області (109) та на Івано-Франківщині (76).

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Коронавірус по областях

Де фіксували найбільше випадків:

Вінницька область — 2 416 (+52);

Волинська область — 3 401 (+42);

Дніпропетровська область — 1 275 (+15);

Донецька область — 818 (+5);

Житомирська область — 1 654 (+20);

Закарпатська область — 4 641 (+63);

Запорізька область — 700 (+9);

Івано-Франківська область — 3 765 (+76);

Кіровоградська область — 689 (+1);

Київ — 7 278 (+112);

Київська область — 3 391 (+32);

Львівська область — 8 462 (+109);

Луганська область — 116 (+6);

Миколаївська область — 530 (+3);

Одеська область — 2 691 (+31);

Полтавська область — 371 (+11);

Рівненська область — 5 303 (+71);

Сумська область — 393 (+10);

Тернопільська область — 2 548 (+40);

Харківська область — 3 203 (+64);

Херсонська область — 218 (+1);

Хмельницька область — 1 008 (+14);

Чернівецька область — 5 443 (+39);

Черкаська область — 870 (+17);

Чернігівська область — 667 (+13).

Докладна статистика від МОЗ

Серед хворих 71 дитина та 50 медиків, були госпіталізовано 178 осіб.

– Нині продовжують лікуватися 26 300 осіб, – заявив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

За добу зробили 14 498 досліджень методом ПЛР та 15 228 ІФА-тестів.

Індекс самоізоляції

Львів – 21.5%;

Київ – 20.78%;

Івано-Франківськ – 18.63%;

Чернівці – 17.43%;

Ужгород – 16,92%.

Коронавірус в Україні 22 липня

22 липня в Україні коронавірус підтвердили у 829 українців, загалом було 60 995 випадків зараження коронавірусом.

За добу померло 16 осіб, одужало 973 особи.

Лідерами за кількістю випадків вчора були Львівщина, Київ та Івано-Франківщина.

Ріст спостерігається третій день підряд – 20 липня був 651 випадок, 21 липня – 673, 22 липня – 829.