В Україні продовжують фіксувати ріст випадків коронавірусу. 23 липня зафіксували 856 нових випадків.
Коронавірусну інфекцію підтвердили у 61 851 українця.
Побороли хворобу за добу 828 людей, померло 17 пацієнтів. Усього одужало 34 000 українців, померла 1 551 людина.
Найбільша кількість випадків інфікування виявлена у Києві (112), Львівській області (109) та на Івано-Франківщині (76).
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Коронавірус по областях
Де фіксували найбільше випадків:
- Вінницька область — 2 416 (+52);
- Волинська область — 3 401 (+42);
- Дніпропетровська область — 1 275 (+15);
- Донецька область — 818 (+5);
- Житомирська область — 1 654 (+20);
- Закарпатська область — 4 641 (+63);
- Запорізька область — 700 (+9);
- Івано-Франківська область — 3 765 (+76);
- Кіровоградська область — 689 (+1);
- Київ — 7 278 (+112);
- Київська область — 3 391 (+32);
- Львівська область — 8 462 (+109);
- Луганська область — 116 (+6);
- Миколаївська область — 530 (+3);
- Одеська область — 2 691 (+31);
- Полтавська область — 371 (+11);
- Рівненська область — 5 303 (+71);
- Сумська область — 393 (+10);
- Тернопільська область — 2 548 (+40);
- Харківська область — 3 203 (+64);
- Херсонська область — 218 (+1);
- Хмельницька область — 1 008 (+14);
- Чернівецька область — 5 443 (+39);
- Черкаська область — 870 (+17);
- Чернігівська область — 667 (+13).
Докладна статистика від МОЗ
Серед хворих 71 дитина та 50 медиків, були госпіталізовано 178 осіб.
– Нині продовжують лікуватися 26 300 осіб, – заявив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.
За добу зробили 14 498 досліджень методом ПЛР та 15 228 ІФА-тестів.
Індекс самоізоляції
- Львів – 21.5%;
- Київ – 20.78%;
- Івано-Франківськ – 18.63%;
- Чернівці – 17.43%;
- Ужгород – 16,92%.
Коронавірус в Україні 22 липня
22 липня в Україні коронавірус підтвердили у 829 українців, загалом було 60 995 випадків зараження коронавірусом.
За добу померло 16 осіб, одужало 973 особи.
Лідерами за кількістю випадків вчора були Львівщина, Київ та Івано-Франківщина.
Ріст спостерігається третій день підряд – 20 липня був 651 випадок, 21 липня – 673, 22 липня – 829.