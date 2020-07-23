Український Жіночий Конгрес (ОНЛАЙН) під гаслом Нова реальність – нові можливості відбувся 23 липня 2020 року в онлайн-форматі та порушив низку важливих тем, зокрема, жінок у політиці, життя в умовах пандемії та боротьби з коронавірусом.

До участі у Конгресі були запрошені перші особи держави, представники виконавчої влади, міжнародних організацій, посольств інших країн, соціально-відповідальний бізнес та неурядові організації.

Конгрес складався з трьох дискусій, а відкривала його натхненною промовою віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Вона акцентувала увагу на тому, що нова реальність в умовах пандемії коронавірусу створює нові можливості, та окремо привітала гендерну квоту у 40% представників однієї статі у виборчих списках.

– Тому я закликаю усіх суб’єктів виборчого процесу, ЦВК, політичні партії, громадські організації, які займаються спостереженням за виборами – докласти всі свої зусилля, щоб ця квота у 40% була реалізована. Щоб наші жінки змогли повною мірою скористатися своїм Конституційним правом обиратися та бути обраною, своїм правом на участь у державних справах. Повірте, від цього виграє усе наше суспільство, – сказала Кондратюк.

Під час першої дискусії спікерки обговорили зміни виборчого законодавства та вплив пандемії на виборчий процес в Україні, а також головні перепони та можливості для жінок брати активну участь у місцевих виборах.

– Це питання є актуальним, попри те, що ми на рівні партії Голос маємо гендерну рівність. Партію очолює жінка та одна заступниця – жінка. Серед обласних осередків третину очолюють жінки. На місцях жінки не готові залучатися до виборів, бо вони хвилюються. Жінки-політики частіше стикають із булінгом. Це відваджує жінок. Але зараз партіям потрібні жінки, більше ніж жінкам потрібні партії!, – сказала народна депутатка України Інна Совсун.











Булінг політкинь та пандемія коронавірусу: як пройшов Український Жіночий Конгрес (ОНЛАЙН) / 3 фотографии

У рамках дискусії було продемонстровано надихаюче відеозвернення учасниці Конгресу депутатки Європейського парламенту Віоли фон Крамон щодо участі жінок на місцевих виборах у жовтні 2020 року.

Друга дискусія стосувалася впливу пандемії в Україні на безпеку та економічне становище жінок і чоловіків, а також їхніх вразливих груп.

– Найближчий місяць ми плануємо створити координаційну платформу під моєю егідою, яка сумує всі ці питання, що стосуються кризових явищ, пов’язаних із нерівністю чоловіків і жінок за трудовими правами, за оплатою праці, за батьківською відпусткою. Депутати планують долучатися до цієї ініціативи, на урядовому рівні створюються платформи для діалогу, – анонсувала віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.











Булінг політкинь та пандемія коронавірусу: як пройшов Український Жіночий Конгрес (ОНЛАЙН) / 3 фотографии

Своє запальне відеозвернення учасникам і учасницям Конгресу надіслала постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Герчева, у якому навела цікаві дані дослідження.

Спікерки третьої дискусії порушили питання ролі політичного і громадського лідерства у боротьбі з пандемією та економічною кризою, а також обговорили, як досягти балансу інтересів держави і бізнесу та забезпечити потреби різних груп жінок і чоловіків.

– Хотілося б відзначити українське громадянське суспільство, зокрема, як швидко воно зреагувало на цей новий виклик. Мене особисто це дуже надихає. Я бачу приклади в усій Україні. В основному це були жінки, які на роботі швидко зрозуміли, як пандемія буде впливати на їхні громади, на людей, на їхні щоденні життя і дуже швидко закумулювали ресурси, які в них були і яких в них не було – підтягнувши додаткові ресурси для того, щоб подумати про вразливі групи суспільства, – сказала надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Лариса Галадза.











Булінг політкинь та пандемія коронавірусу: як пройшов Український Жіночий Конгрес (ОНЛАЙН) / 3 фотографии

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Почесне закриття Українського Жіночого Конгресу (ОНЛАЙН) здійснила ініціаторка заходу народна депутатка України Марія Іонова.

– У підсумку ми підготували резолюцію, яка торкається більшості проблем, що були озвучені під час дискусійних платформ, ми сподіваємося, що ці рекомендації будуть дороговказом для органів влади, учасників виборчого процесу та громадськості, – наголосила Іонова.

Наступний Український Жіночий Конгрес відбудеться у грудні 2020 року в Києві.

Український Жіночий Конгрес

Український Жіночий Конгрес є постійнодіючою публічною платформою, яка формує порядок денний з ґендерної політики для Верховної Ради України, уряду, місцевих громад, приватного та громадського секторів та медіа-спільноти.

Захід організований громадською організацією Український Жіночий Конгрес за ініціативи міжфракційного депутатського об’єднання у Верховній Раді України Рівні можливості та за підтримки міжнародних партнерів.

Фото: Український Жіночий Конгрес