Повний захист від коронавірусу зможуть забезпечити ін’єкції декількох доз потенційної вакцини.

Таку думку висловив власник корпорації Microsoft Білл Гейтс в інтерв’ю американському каналу.

– Жодна з вакцин на даний момент не виглядає так, ніби вона буде працювати з введенням однієї дози. Поки це тільки надія, – заявив він.

Читайте: США закриває консульство Китаю у Х’юстоні – звинувачують дипломатів у шпигунстві

Мільярдер спростував чутки імплантування людям мікрочипів під виглядом вакцини. За даними соціологічної компанії YouGov, у це вірять 28% американців.

– Я сподіваюся, що це твердження зникне, коли люди дізнаються факти, – заявив він.

Гейтс уже пожертвував на боротьбу з коронавірусом $300 млн.

Чипізація людства за допомогою вакцини від Covid-19

Імплантування чипів за допомогою вакцинації у мозок людей нібито планує Білл Гейтс. Таку конспірологічну теорію поширюють з початку пандемії Сovid-19.

Прихильники цієї теорії переконані, що вакцина вб’є 95% населення. А тих, хто виживе, контролюватимуть за допомогою мікрочипів і мережі 5G.

Джерело: CBS