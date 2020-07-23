За минулу добу, 22 липня, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Бойовики застосовували міномети 120-го калібру, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, БПЛА та стрілецьку зброю.

Обстріли проходили біля Майорки, Хутора Вільного, Мар’їнки, Лебединського, Водяного, Пищевика, Старогнатівки і Талаківки.

В наслідок обстрілів четверо українських військових отримали поранення. Їх евакуювали до медичного закладу та надали необхідну допомогу лікарів.

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За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили трьох загарбників. І за уточненими даними, 21 липня втрати противника додатково склали ще двоє загиблих.

Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли.

Режим тиші

Сторони Тристоронньої контактної групи домовилися про повне припинення вогню на Донбасі.

З 00.01 27 липня 2020 року розпочинається режим повного та всеосяжного припинення вогню.

Відповідні заходи погоджені на ТКГ Україною та Росією й підтримані ОБСЄ.