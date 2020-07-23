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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 23 липня в Україні за добу виявили коронавірус у 856 людей. Загалом у країні вже 61 851 випадок зараження.

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08:48 - 23 липня

23 липня в Україні зафіксували 856 нових випадків коронавірусу. Covid-19 підтверджено у 61 851 українця.

Побороли хворобу за добу 828 осіб, померло 17 пацієнтів. Всього одужали 34 тис. українців, померла 1 551 людина.

Найбільшу кількість випадків інфікування виявлено в Києві (112), Львівській (109) та Івано-Франківській областях (76).

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21:00 - 22 липня

У чернівецькій області, як і в інших областях України, найчастіше хворіють коронавірусом люди від 30 до 69 років, розповіла в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру Наталія Гопко.

Гопко зауважила, що захворюваність на Буковині зростає щоразу після того, як проходить інкубаційний період після чергового послаблення карантину, пише molbuk.ua.

Нині в області підтверджено 5 404 випадки Covid-19, з кінця червня та в липні показники стабілізувалися, втім за останні кілька днів кількість як виявлених хворих, так і госпіталізованих, знову зростає.

– Якщо протягом двох тижнів ми мали 20 госпіталізацій щодня, іноді і дев’ять, що дуже нас тішило, то вчора ми мали 41 госпіталізацію, – додала санітарна лікарка.

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19:39 - 22 липня

На Житомирщині через Covid-19 закрили на карантин пологове відділення. Коронавірусом заразився один із лікарів-гінекологів.

Визначено 22 особи, які контактували з хворим гінекологом. Зокрема, це 16 медичних працівників та шість пацієнток, які були на прийомі у цього лікаря, повідомив голова Коростишівської РДА Юрій Денисовець, пише Укрінформ.

Нині на Житомирщині підтверджено 1 634 випадки Covid-19, 1 289 осіб одужало і 35 померло.

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18:03 - 22 липня

Міська рада Луцька дозволила послабити карантин у церквах та відкрити кінотеатри.

Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук, пишуть ЛУЧАНИ.

зменшення нормативу площі з 10 метрів квадратних площі храму на одну особу до 5 метрів квадратних площі храму на одну особу під час відвідування богослужінь;

дозвіл на роботу кінотеатрів з дотриманням карантинних обмежень.

Чиновник додав, що дивитися фільми у кінотеатрах, які відкриють протягом 2-3 днів, можна буде без захисних масок.

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17:53 - 22 липня

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що наполягатиме на тому, щоб культурним установам, які відповідально дотримуються карантину, дозволили роботу.

Про це Олександр Ткаченко повідомив на сторінці в мережі Facebook.

– Від міністерства наполягатиму на врахуванні наших змін. Усі вони стосуються виключення установ культури і культурних заходів з переліку тих, чия діяльність забороняється. Щодо кожної зони.

Ми багато говорили про відкриття закладів культури, які дотримуються карантинного режиму відповідально. Зокрема, і з Міністерством охорони здоров’я. Тому вони повинні це узгодити без будь-яких “але”, – наголосив Ткаченко.

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16:05 - 22 липня

Україна приводить свої норми проведення карантину у відповідність з європейськими, а також змінює підходи до показників інфікування.

Про це на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Показники захворюваності Covid-19 рахуватимуть за динамікою захворюваності, а не за кількістю хворих, як це відбувається нині, пояснив Степанов.

Саме такі підходи використовують у країнах ЄС, додав міністр.

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15:32 - 22 липня

Комісія з питань ТЕБ і НС дозволила проводити у Львові та області різні заході з дотриманням карантинних вимог.

Відповідальність за дотримання правил покладається на організаторів заходів, повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

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14:46 - 22 липня

Від початку введення обмежувальних заходів проти порушників карантину було складено майже 20 тис. адмінпротоколів.

Суди винесли рішень про штрафи за цими протоколами на 7,7 млн ​​грн, доповіли президенту Володимиру Зеленському на традиційній селекторній нараді 22 липня.

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14:33 - 22 липня

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 серпня. Уряд на засіданні 22 липня ухвалив відповідну постанову.

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13:49 - 22 липня

Чорногорія з 22 липня заборонила в’їзд громадянам України на авто, але вони можуть перетинати кордон авіаційним транспортом.

Водночас українці можуть в’їжджати на територію Чорногорії на автомобілі, якщо вони останні 15 днів перебували у країнах зеленого і жовтого списків.

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