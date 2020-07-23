Коливання курсу гривні: у НБУ назвали причини

Психологічний фактор – це основна причина коливань на валютному ринку в останні тижні, заявив на брифінгу заступник голови Нацбанку України Дмитро Сологуб.

За його словами, останні 5 років країна живе у режимі плаваючого курсу, причини різні – наприклад, коливання попиту і пропозиції валюти, але цього разу, зважаючи на показники платіжного балансу, “природа цих коливань – це психологічний фактор”.

Сологуб пояснив, що на початку липня голова НБУ Яків Смолій заявив про відставку, і 2 липня Нацбанк був вимушений вийти на ринок і продати $150 млн.

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– Тобто, це спричинено публічними заявами про те, що потрібна девальвація, що гривня буде слабшою тощо. Хочу сказати, що жодних фундаментальних причин немає – навпаки, достатньо сприятлива ситуація, – підсумував Сологуб.

Курс валют 23 липня

Станом на 23 липня на міжбанку курс гривні демонструє зниження. Долар купують за 27,86 грн, а євро – за 32,27.

В обмінниках середній курс купівлі долара – 27,24 грн, а продажу – 27,51 грн.

Курс євро: купівля – 30,77 грн, продаж – 31,33 грн

Курс НБУ, встановлений на 23 липня, – 27,88 грн/$1.