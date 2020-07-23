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Факти / Україна

Коронавірус не відступає: у Києві за добу виявили 112 хворих

Станом на ранок 23 липня коронавірус у Києві виявили у 7 278 осіб. За добу захворіло ще 112 киян.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 128 осіб. За добу жоден хворий не помер.

Водночас повністю вилікувалось 2 546 пацієнтів, за добу – 25.

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Коронавірус у Киві 22 липня

Для порівняння, статистика коронавірусу в Києві на 22 липня свідчить про 7 166 хворих, а добовий приріст склав 132 людини.

Найбільше нових випадків виявили у Дарницькому, Солом’янському та Дніпровському районах.

До цього кілька днів добова кількість хворих зменшувалася. Так? 21 липня зафіксували 73 випадки.

Фото: Dreamstime

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