Станом на ранок 23 липня коронавірус у Києві виявили у 7 278 осіб. За добу захворіло ще 112 киян.
Хто захворів за останню добу:
- 60 жінок віком від 19 до 88 років
- 47 чоловіків віком від 19 до 73 років
- 2 дівчинки – 6 місяців та 14 років та 3 хлопчики від 4 до 15 років.
До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Голосіївський – 572;
- Дарницький – 1 213;
- Деснянський – 898;
- Дніпровський – 840;
- Оболонський – 624;
- Печерський – 725;
- Подільський – 482;
- Святошинський – 613;
- Солом’янський – 676;
- Шевченківський – 635.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 23 липня
Коронавірус в Україні 23 липня зафіксували у 61 851 українця, за добу – 856 нових випадків.
Побороли хворобу за добу 828 людей, померло 17 пацієнтів. Усього одужало 34 000 українців, померла 1 551 людина.