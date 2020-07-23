Станом на ранок 23 липня коронавірус у Києві виявили у 7 278 осіб. За добу захворіло ще 112 киян.

Хто захворів за останню добу:

60 жінок віком від 19 до 88 років

47 чоловіків віком від 19 до 73 років

2 дівчинки – 6 місяців та 14 років та 3 хлопчики від 4 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Голосіївський – 572;

Дарницький – 1 213;

Деснянський – 898;

Дніпровський – 840;

Оболонський – 624;

Печерський – 725;

Подільський – 482;

Святошинський – 613;

Солом’янський – 676;

Шевченківський – 635.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 23 липня

Коронавірус в Україні 23 липня зафіксували у 61 851 українця, за добу – 856 нових випадків.

Побороли хворобу за добу 828 людей, померло 17 пацієнтів. Усього одужало 34 000 українців, померла 1 551 людина.