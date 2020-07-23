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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на ранок 23 липня коронавірус у Києві виявили у 7 278 осіб. За добу захворіло ще 112 киян.

Хто захворів за останню добу:

  • 60 жінок віком від 19 до 88 років
  • 47 чоловіків віком від 19 до 73 років
  • 2 дівчинки – 6 місяців та 14 років та 3 хлопчики від 4 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Голосіївський – 572;
  • Дарницький – 1 213;
  • Деснянський – 898;
  • Дніпровський – 840;
  • Оболонський – 624;
  • Печерський – 725;
  • Подільський – 482;
  • Святошинський – 613;
  • Солом’янський – 676;
  • Шевченківський – 635.

Коронавірус у Києві 23 липня

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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Що запрацює з 23 травня у Києві

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 23 липня

Коронавірус в Україні 23 липня зафіксували у  61 851 українця, за добу – 856 нових випадків.

Побороли хворобу за добу 828 людей, померло 17 пацієнтів. Усього одужало 34 000 українців, померла 1 551 людина.

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