Факти ICTV розкажуть, куди можна вступити після 9 класу в Україні: про плюси й мінуси вступу до училища та коледжу, про популярні й рідкісні професії, а також про те, які тести на профорієнтацію можна пройти, щоб зробити правильний вибір.

Вступ після 9 класу: плюси й мінуси

Питання, куди можна вступити після 9 класу і чи варто взагалі завчасно йти зі школи в доросле життя, актуальне для багатьох учнів та їхніх батьків. Навчання в коледжі або училищі, безумовно, має переваги:

на базі 9 класів простіше вступити на бюджетну форму навчання, ніж до вишу, і легше отримати місце в гуртожитку;

отримання диплома молодшого бакалавра після закінчення навчання (за два–три роки).

можливість уже у 18 років повноцінно працювати, отримувати зарплату й заробляти трудовий стаж;

в перспективі після закінчення технікуму, училища або коледжу – можливість працювати за фахом і одночасно здобувати вищу освіту;

здобуття вищої освіти на два–три роки раніше порівняно з випускниками 11 класів (і на денній, і на заочній формі навчання).

Є й суперечливі моменти, які потрібно ретельно зважити. Після 9 класу багатьом складно визначитися, що подобається, яку роботу хотілося б виконувати в майбутньому. Велика ймовірність зробити неправильний вибір, після чого доведеться шукати себе й заново здобувати освіту.

Читайте: Які документи потрібні для вступу до вишу

Якщо дитина вступить до навчального закладу, який розташований в іншому місті, доведеться доволі рано покинути рідну домівку і звикнути до дорослого життя.

Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший бакалавр учень зможе вступати до вишу одразу на третій курс (на денну форму) або на другий курс (на заочну форму), але часто університети проводять набір тільки на платній основі. Якщо в планах є продовжити освіту, радимо заздалегідь дізнатися доступні варіанти після коледжу або училища.

Навчальні заклади в Україні, куди можна вступити після 9 класу

В Україні є кілька сотень технікумів, коледжів, училищ, які приймають випускників 9 класу. Разом із професійним навчанням студенти здобувають повну середню освіту.

Повний перелік закладів представлений на сайті Osvita.ua. Тут можна вказати регіон і напрям підготовки (наприклад, Аграрні науки, Інформаційні технології, Гуманітарні науки тощо), і сервіс покаже перелік навчальних закладів.

Популярні професії для тих, хто закінчив 9 класів

Професії для всіх

кухар (або пекар-кондитер);

стиліст-перукар;

фельдшер;

юрист;

фармацевт;

художник;

музикант (вокаліст);

ветеринар;

архітектор;

економіст (фінансист, менеджер);

програміст;

адміністратор.

Професії для дівчат

медсестра;

акушерка;

хореограф;

швачка;

бухгалтер;

педагог (вихователь, учитель);

маляр-штукатур;

майстер манікюру;

візажист, гример;

секретар.

Професії для хлопців

токар;

зварювальник;

водій;

електрик;

слюсар;

Кранівник;

автомеханік;

пожежний;

агротехнік;

геодезист.

ТОП-5 рідкісних професій після 9 класу

1. Кінолог

Кінолог займається вихованням, дресируванням і розведенням собак. Він вивчає особливості фізіології й поведінки чотирилапих улюбленців, а також специфіку взаємодії людей із тваринами. В Україні таку освіту можна здобути в Колежі управління біоресурсами на базі Одеського державного аграрного університету.

2. Інженер-технолог нафтогазової промисловості

Інженери-технологи займаються експлуатацією, обслуговуванням і ремонтом нафтових вишок, газонафтопроводів і газонафтосховищ. За напрямом підготовки Нафтогазова інженерія та технології навчатися можна в Полтавському коледжі нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, у Дрогобицькому професійному коледжі нафти і газу.

3. Актор

Якщо дитина хоче зв’язати своє життя з театром, уже після 9 класу можна вступати на акторську майстерність. Серед відомих навчальних закладів – Київський коледж театру і кіно, Одеське театрально-художнє училище.

4. Бджоляр

Підготовкою професійних бджолярів займається Боярський коледж екології і природних ресурсів, Маслівський аграрний коледж імені П. Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету.

5. Метеоролог

Метеорологи збирають і обробляють інформацію, щоби зробити прогноз погоди й попередити про небезпечні метеоявища. В Україні діє два коледжі, які готують метеорологів після 9 класу: Херсонський гідрометеорологічний технікум і Харківський гідрометеорологічний технікум. Обидва заклади створені на базі Одеського державного екологічного університету.

Тести на профорієнтацію

У 14–16 років дитині складно визначитися, яка професія їй підійде й допоможе досягти успіху. Щоби зрозуміти, до чого є схильності, корисно пройти тести на профорієнтацію.

Одним із найкращих вважається тест Голланда. Оригінал англійською мовою ви можете знайти тут. Тест складається з 48 питань-дій (таких як Вивчати поведінку тварин, Керувати готелем), у яких потрібно обрати один із п’яти варіантів відповідей: Не подобається, Швидше не подобається, Нейтрально ставлюся, Швидше подобається, Подобається. Є багато адаптованих версій тесту, наприклад вибір із двох варіантів професій.

Можна використовувати й інші методики для визначення професійних інтересів і схильностей:

Факти ICTV розповідали, що студенти з тимчасово окупованих Криму й Донбасу можуть вступати до 91 університету за спрощеною процедурою.