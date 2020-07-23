Вакцина проти коронавірусу може коштували близько тисячі гривень.

Україна отримала першу комерційну пропозицію від компанії з Японії на продаж ймовірної вакцини, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Читайте: Для захисту від коронавірусу потрібно буде кілька доз вакцини – Гейтс

– Вакцина коштуватиме $20 – близько 500 грн одна доза. І буде потребувати саме їхня вакцина дворазового введення. Ще проводяться клінічні дослідження, – пояснив Ляшко.

Першими за кошти уряду щеплення отримають медики та силовики. Після них – пацієнти з хронічними захворюваннями.

Місцеві вибори під час карантину

Проведення місцевих виборів в Україні на фоні пандемії коронавірусу можливе. Рада призначила їх на 25 жовтня 2020 року.

Темпи поширення коронавірусу в Україні залежать від свідомості громадян, вважає Віктор Ляшко.

Результати ЗНО 2020 показали, що проведення масових заходів можлива, якщо люди дотримуються карантинних правил.

Джерело: Українське радіо