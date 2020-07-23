Мер Слов’янська Донецької області Вадим Лях повідомив, що захворів на коронавірус.

Відповідне звернення він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

– На превеликий жаль, аналіз показав позитивну реакцію, на коронавірус – захворів, – сказав він.

За словами Ляха, він себе почуває добре і перебуває під наглядом медиків.

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Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 23 липня, в країні 61 851 випадок зараження. За добу зафіксували 856 нових випадків.

В Україні знову почалося зростання нових випадків коронавірусу. Останні кілька днів в Україні реєстрували близько 600 пацієнтів на добу.

Фото: Вадим Лях

Джерело: Вадим Лях