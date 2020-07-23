Тристороння контактна група домовилася про готовність відкрити два нових контрольних пункти в’їзду-виїзду на Донбасі.

Йдеться про КПВВ в населених пунктах Золоте і Щастя Луганської області.

Дата відкриття встановлена не пізніше 10 листопада 2020 року.

Наразі через обмеження з боку проросійських бойовиків не всі громадяни можуть потрапити на окуповану територію Донбасу.

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Однак для допомоги таким особам на всіх пунктах пропуску цілодобово працюють спеціальні намети.

Повне припинення вогню

22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи домовилися про повне припинення вогню на Донбасі.

Заходи щодо посилення режиму припинення вогню повинні бути введень в дію з 00.01 27 липня 2020 року.

Зокрема заходи передбачають заборону на наступальні і розвідувально-диверсійні дії та на відкриття вогню.

ОБСЄ сприятиме і надавати підтримку сторонам у виконанні цих заходів.

Джерело: Звіт ОБСЄ