PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На Донбасі відкриють два нових КПВВ до 10 листопада

Тристороння контактна група домовилася про готовність відкрити два нових контрольних пункти в’їзду-виїзду на Донбасі.

Йдеться про КПВВ в населених пунктах Золоте і Щастя Луганської області.

Дата відкриття встановлена не пізніше 10 листопада 2020 року.

Наразі через обмеження з боку проросійських бойовиків не всі громадяни можуть потрапити на окуповану територію Донбасу.

Читайте: Бойовики блокують пропуск через КПВВ на Донбасі

Однак для допомоги таким особам на всіх пунктах пропуску цілодобово працюють спеціальні намети.

Повне припинення вогню

22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи домовилися про повне припинення вогню на Донбасі.

Заходи щодо посилення режиму припинення вогню повинні бути введень в дію з 00.01 27 липня 2020 року.

Зокрема заходи передбачають заборону на наступальні і розвідувально-диверсійні дії та на відкриття вогню.

ОБСЄ сприятиме і надавати підтримку сторонам у виконанні цих заходів.

Джерело: Звіт ОБСЄ

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка