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Факти / Погода

Погода в Україні 23 липня (КАРТА)

23 липня погода в Україні буде хмарною, але без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +9-14°С, вдень +20-25°С, повідомляє Укргідрометцентр.

Спекотно буде на півдні України – вночі +15-20°С, вдень +24-29°С.

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У Києві без опадів, вдень +20-25°С. Така ж температура триматиметься на заході України.

Погода в Україні на сьогодні - 23 липня 2020

У Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Ближче до вихідних потеплішає на п’ять градусів, але збільшаться шанси на дощ з грозою.

Погода на липень 2020

Погода в липні 2020 буде тепла, але можливі короткочасні сильні зливи.

Найспекотніше буде у південних областях, де стовпчики термометрів підніматимуться вище +30°С. На заході України також буде спекотно – вище +30°С.

До кінця липня температура повітря буде на рівні +24-26°С.

Джерело: Гідрометцентр

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